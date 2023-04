Dedesubturile dosarului “Moraviţa 2”. Corupţie sau interese ascunse? In urma cu aproape sapte ani, mai precis in data de 31 mai 2016, procurori DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara și ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției Generale Anticorupție au descins in forta la punctul de trecere a frontierei Stamora-Moravita retinand peste 50 de suspecți, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, luare de mita, dare de mita, contrabanda și complicitate la contrabanda. Tot atunci au fost realizate 41 de percheziții, atat la PTF Stamora-Moravita, cat și la domiciliile polițiștilor de frontier și al contrabandiștilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

