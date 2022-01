Stiri pe aceeasi tema

- Dedeman, lider national in retailul materialelor de constructii si al amenajarilor interioare, cu capital 100% romanesc, implinește 30 de ani de la inființare. Compania Dedeman a crescut și s-a dezvoltat constant, devenind un partener de nadejde... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ca in fiecare an, de Ziua Naționala a Culturii și la aniversarea poetului național, elevii și cadrele didactice din colegiul bacauan care poarta cu mandrie numele poetului Mihai Eminescu, s-au reunit in sarbatoare. Cu o zi inainte de aniversarea celor 172 de ani de la nașterea poetului nepereche, „eminescienii”…

- Dedeman, lider național in retailul materialelor de construcții și al amenajarilor interioare, cu capital integral romanesc, inaugureaza pe 17 decembrie un nou magazin, la Campulung Moldovenesc. Magazinul se afla pe un teren de peste 42.000 mp și este rezultatul unei investiții de aproximativ 10 milioane…

- Compania de investiții financiare Evergent Investments, din Bacau, a primit de la Financial Intelligence (platforma specializata de știri economico-financiare și organizare de evenimente de business) pentru „Premiul pentru depașirea pragului de 500 de milioane de euro active administrate”. Evenimentul…

- Compania low-cost Wizz Air a suspendat in perioada ianuarie – martie 2022 zborurile de pe peste 45 de rute din și spre Romania. Datele din sistemul de rezervari al companiei Wizz Air indica faptul ca aceasta nu va mai opera niciun zbor in perioada ianuarie – martie 2022 pe peste 40 de rute din și […]…

- Cu prilejul aniversarii a șase decenii de invatamant superior de stat bacauan, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza in luna decembrie o serie de manifestari dedicate acestui eveniment. Inființata in anul 1961, prin Hotararea Consiliului de Ministri al R.P.R. nr. 547 din 30 august…

- La Biserica Militara „Sf. Gheorghe și Eroii Neamului” din Bacau a fost marcata, sambata, 20 noiembrie, aniversarea a 30 de ani de la reinființarea Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria”. Evenimentul a avut loc in Ședința Festiva a Consiliului Director al Filialei Bacau „Colonel Corneliu…

- Aniversarea zilei de naștere a celebrei gimnaste originara din Onești, Nadia Comaneci, supranumita „Zeița de la Montreal” dupa ce a fost notata cu primul „10” din istoria de pana atunci a competițiilor sportive de profil, va fi marcata, vineri, 12 noiembrie, prin lansarea unei emisiuni de marci poștale…