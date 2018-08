Stiri pe aceeasi tema

- Forte Partners, unul dintre cei mai activi dezvoltatori de pe piata de birouri, a semnat vanzarea integrala a proiectului de spatii de birouri The Bridge catre grupul Dedeman, controlat de catre fratii Dragos si Adrian Paval. The Bridge cuprinde trei...

- Au trecut mai bine de trei ani de cand Irina Alionte (29 ani) dezvolta in Romania o afacere care i-a incolțit in minte pe cand studia marketingul la Londra. Planul de inceput a fost pus la punct chiar in campusul universitații unde urma cursurile (Warwick Business School) și s-a legat strans de toate…

- Grupul grec de turism Tripsta, care controleaza agentiile de vanzare online de bilete de avion Travelplanet24 si Airtickets, si-a suspendat activitatea din Romania si a concediat toti angajatii, in contextul unor plangeri ale clientilor, dar si al pierderilor consistente, dupa ce in perioada de glorie…

- Aflata in Costa Rica, unde a declarat ca s-a gandit sa isi deschida o afacere cu fructe exotice, Elena Udrea a iesit din cea mai importanta afacere a sa din Romania. Exit-ul a avut loc in urma cu aproximativ doua saptamani, partile sociale ale Elenei Udrea fiind preluate de catre unul dintre asociati.

- Tranzactia va fi supusa aprobarii Comisiei Europene, care ar urma sa ia o decizie in acest sens la mijlocul lui 2019. Deutsche Telekom a anunțat deja ca aceasta preluare va distorniona concurența. Operatorul de cablu Liberty Global a anunţat miercuri că a ajuns la un acord definitiv privind…

- Vodafone Group Plc a semnat un acord pentru preluarea operatiunilor Liberty Global din Romania, Germania, Republica Ceha si Ungaria, in urma unei tranzactii cu o valoare totala de 18,4 miliarde de euro, ce face parte din strategia companiei de a...

- Șansele ca Gica Hagi sa mai continue și din sezonul urmator pe banca Viitorului sunt minime. „Regele” discuta acum nu doar posibilitatea de a pleca de la club, ci și cedarea a 49% dintre acțiuni catre patronii Dedeman, doi dintre cei mai bogați oameni din Romania! Este vorba despre Dragoș și Adrian…