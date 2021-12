Stiri pe aceeasi tema

- Forfota mare in Piata Centrala din Craiova. Oameni din tot judetul vin sa isi cumpere cele necesare pentru masa de Craciun. Chiar daca preturile sunt cam mari, nimeni nu prea se indura sa renunte la obiceiurile alimentare de Craciun. Mai ales la carnea de porc, pentru care sunt cozi de zeci de oameni.…

- FOTO| „Drogul” tradiției de Craciun: O familie a intrat in cartea recordurilor, dupa ce au impodobit 444 de brazi, in casa FOTO| „Drogul” tradiției de Craciun: O familie a intrat in cartea recordurilor, dupa ce au impodobit 444 de brazi, in casa Un nou record mondial a fost stabilit de catre o familie…

- O familie din Germania deține recordul mondial pentru cei mai mulți brazi de Craciun, la un loc. Oamenii au 444 de brazi impodobiți in casa. German couple Thomas and Susanne Jeromin set a new world record for the most Christmas trees in one place. They set up 444 Christmas trees, decked with 10,000…

- Este vorba de un inginer de 49 de ani care s-a electrocutat mortal in timp ce lucra la o instalatie electrica din Laminorul de Tabla Groasa 1.''In data de 22.11.2021 ne-a fost comunicat faptul ca un angajat de la Liberty Galati a decedat in timpul programului de lucru. Fiind vorba de un incident soldat…

- Cat costa carnea de porc romanesc, in apropierea Craciunului: Regulile cu privire la pesta porcina ii sperie pe oameni Cat costa carnea de porc romanesc, in apropierea Craciunului: Regulile cu privire la pesta porcina ii sperie pe oameni Chiar daca pe piata din țara noastra sunt in continuare oferte…

- „Nu e vorba de o taxa, e vorba de o contributie pentru Fondul cinematografic, o contributie care, pana la urma, a fost agreata de toata lumea sa fie intr-un cuantum de 2%, iar legat informatiile vehiculate in spatiul public ca acest lucru s-ar reflecta in pretul abonamentelor pentru clienti este complet…

- Preturile la produsele vegetale au explodat in acest an. Potrivit Biroului National de Statistica, porumbul, graul, orzul, fasolea si floarea soarelui s-au scumpit cu aproape 20 la suta, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

- Creșterea prețurilor la gazul metan lovește unul dintre cele mai vechi meșteșuguri europene: artizanii sticlei din Murano sunt pe cale sa inchida cuptoarele și iși vad amenințat modelul de afaceri. Prețul pentru metanul care alimenteaza cuptoarele a crescut de cinci ori pe piața globala de la 1 octombrie.…