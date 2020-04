Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul a urcat in avion cu Icoana Maicii Domnului Facatoare de Minuni de la Harbovat si cu Icoana Maicii Domnului ,,Kasperscaia", in jurul careia sunt plasate 43 de moaste ale sfintilor din toata lumea. "Lumea are nevoie de rugaciunea, tara are nevoie de rugaciune, oamenii au nevoie sa-si sporeasca…

- In data de 2 aprilie, 2020, Preasfințitul PETRU, Episcop de Ungheni și Nisporeni, din mila Maicii Domnului, a facut inconjorul țarii noastre Moldova, cu ,,Icoana Maicii Domnului Facatoare de Minuni de la Harbovaț" și cu Icoana Maicii Domnului ,,Kasperscaia", in jurul careia sunt plasate 43 de sfinte…

- Trei preoti au facut un „drum al crucii aerian”. Slujitorii bisericii au zburat cu un avion de mici dimensiuni deasupra Republicii Moldova, luand cu ei doua icoane - ,,Icoana Maicii Domnului Facatoare de Minuni de la Harbovat” si cu Icoana Maicii Domnului „Kasperscaia”.

- CHIȘINAU, 1 april – Sputnik. Uniți pentru fapte bune. Agenții economici din Moldova nu sunt indiferenți fața de situația epidemiologica din țara. © Photo : Mitropolia.mdCOVID-19 in Moldova: Biserica Ortodoxa, in ajutorul persoanelor din grupul de risc Aceștia s-au solidarizat in aceste momente…

- Intreg mapamondul a fost cuprins de pandemia de coronavirus care a luat pana acum viața a zeci de mii de oameni și a bagat in carantina alte sute de mii. Bilanțul este unul tragic, iar intreaga planeta a facut scut comun in lupta impotriva raspandirii acestui virus ucigaș. Totodata, autoritațile…

- Romania ajuta R. Moldova in lupta impotriva coronavirusului Foto: Arhiva. România a decis sa ajute Republica Moldova în lupta împotriva coronavirusului. Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti anunta ca autoritatile române vor raspunde pozitiv la cererea…

- Datele Aeroportului International Timisoara arata ca in cursul anului 2019, cea mai solicitata ruta aeriana interna din Romania a fost cea care leaga orasul de pe Bega de Bucuresti. Aproape 450.000 de pasageri au folosit-o, in medie fiind 109 pasageri pe fiecare zbor. Bilanțul traficului aerian de pasageri…