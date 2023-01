Stiri pe aceeasi tema

- Austin Butler a castigat premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula "Elvis", marti seara, in cadrul celei de a 80-a editii a Globurilor de Aur, potrivit contului de Twitter al acestor trofee decernate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA),…

- Sase tineri din Gorj au ajuns in arestul IPJ Gorj dupa ce, la finalul saptamanii trecute, au facut scandal intr-un bar din Bumbești-Jiu. Poliția Orașului Bumbești-Jiu a fost sesizata prin numarul unic de urgența de un barbat din municipiul Targu Jiu despre faptul ca in incinta unui local public din…

- In accidentul rutier au fost implicate un autoturism și un autocamion, care au intrat in coliziune frontala. In continuare se efectueaza cercetarea la fața locului, traficul rutier fiind blocat in ambele sensuri.

- Doi tineri care inchiriasera o garsoniera in Onești au trecut prin momente de groaza dupa ce s-au trezit noaptea cu doi barbați in casa, care i-au lovit și le-au sustras banii pe care ii aveau.

- Șoferul, un tanar in varsta de doar 19 ani ce se afla in mașina impreuna cu un prieten circula cu viteza pe o strada circula cu viteza și a vazut tarziu ca strada se infunda. Speriat fiind, a tras de volan și s-a izbit violent de o basculanta.Cei doi tineri au ramas prinși intre fiarele mașinii minute…

- Poliția a fost chemata, la finalul saptamanii trecute, la un conflict in strada intre o femeie și doi barbați. Potrivit polițiștilor, cei trei au fost foarte agresivi, motiv pentru care s-au deplasat la fața locului mai multe patrule, relateaza SWR.de , citat de G4Media.ro.Cei trei nu au dorit sa fie…

- In acest sfarșit de saptamana are loc Festivalul National de Teatru Ludicus in sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni. Tineri artiști amatori din intreaga țara pun in scena spectacole originale și interesante, timp de trei zile, cu scopul de a apropia publicul tanar de lumea artelor, de lumea…