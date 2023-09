Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a adoptat, joia trecuta, hotararea de Guvern privind repartizarea unor sume prevazute in bugetul Ministerului Educatiei catre bugetele locale pentru finantarea lucrarilor de amenajare a grupurilor sanitare in unitatile de invatamant. Suma totala alocata este de 14,606 milioane lei, dintre…

- Municipiul Sebeș anunța concurs pentru atestarea administratorilor de condominii. Concursul se desfașoara in data de 27.11.2023, la sediul instituției. • Condițiile de desfașurare a concursului: – Concursul se desfașoara in conformitate cu prevederile H.C.L. 150/2023 privind organizarea, desfașurarea…

- Testarea antidrog in școli: Ce inseamna acest lucru pentru parinți și elevi. Secretar de stat: o comisie va lua aceasta decizie Secretarul de stat in cadrul Ministerului Educației, Sorin Ion, a dezvaluit recent ca elevii nu vor fi testați in masa pentru consumul de droguri. In schimb, va exista o comisie…

- Secretarul de Stat al Ministerului Educatiei, Sorin Ion, a declarat luni seara, 4 septembrie, ca nu va avea loc o testare generala in masa a elevilor in scoli pentru a depista consumul de droguri, ci se va forma o comisie care va decide cine este testat, dar numai cu consimtamantul parintilor sau al…

- In cinci instituții de invațamant, din cele 8 cu predare in limba romana, ce au contracte de locațiune a unor cladiri in regiunea transnistreana, au avut loc inspecții comune, unde au participat reprezentanții Biroului politici de reintegrare, Ministerului Educației și Cercetarii, Agenției pentru Supraveghere…

- In ultimii ani, cursurile de prim ajutor au devenit foarte populare. Din ce in ce mai mulți oameni iși doresc sa invețe cum pot fi de folos in cazul unei urgențe, salvand astfel vieți. In acest sens, organizația Declic a pornit o petiție online pentru introducerea cursurilor de prim ajutor in școli.…

- Un proiect al Ministerului Educatiei care vizeaza procedura de management al cazurilor de violenta in scoli si care se afla in dezbatere publica defineste formele grave de violenta, dar si modul in care acestea trebuie gestionate de catre reprezentantii unitatilor de invatamant si ai altor institutii.…

- Spitalul “Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a luat inițiativa de a organiza cursuri de prim ajutor destinate intregului personal non-medical al instituției. Peste 100 de salariați vor beneficia de aceste cursuri, ințelegand importanța cunoștințelor specifice in acordarea primului ajutor, care pot…