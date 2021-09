Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție a comunicat oficial, intr-un raspuns adresat Comunitații Declic, faptul ca a inceput urmarirea penala in rem in dosarul inregistrat ca urmare a unei plangeri impotriva premierului Florin Cițu și al fostei consiliere de stat Mioara Costin. Infracțiunile anchetate sunt…

