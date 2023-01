Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Declic a depus, marți, 31 ianuarie 2023, la Curtea de Apel Cluj, actele pentru primul proces pe clima din Romania, proces prin care este chemat Statul Roman in judecata. Declic cere judecatorilor sa oblige Guvernul sa ia acțiuni concrete pentru combaterea schimbarilor climatice. Mai mult,…

- A mai trecut un an in care situația Casei de Cultura din Baia Mare a ramas neschimbata. Ba mai mult, a continuat deteriorarea cladirii care altadata a fost un reper pentru municipiu. Exteriorul e de-a dreptul oribil, fiind culcuș pentru boschetari, iar drapelul țarii care flutura rupt pe jumatate vine…

- Angajații care lucreaza la monitor trebuie sa primeasca sau sa li se deconteze contravaloarea ochelarilor de vedere, conform unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Hotararea a fost luata la sfarșitul lunii decembrie, dupa ce un angajat din Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj (din…

- Primarul Mihai Chirica a oferit un punct de vedere cu privire la decizia magistratilor Curtii de Apel Iasi. „La finele acestui an atat de complicat și dupa decizia pozitiva de astazi a magistraților Curții de Apel Iași sunt optimist fața de perspectiva statului de drept, dar și extrem de dezamagit de…

- Un bistrițean judecat pentru trafic de droguri, complicitate la introducere in țara de droguri de mare risc și constituire de grup infracțional organizat a primit o pedeapsa record: 14 ani de inchisoare! S-au adunat pedepsele dintr-un dosar anterior, dar și cele aplicate de instanțe straine. Acum o…

- Acum, cazul a ajuns pe rolul Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta dupa ce societatea a declarat apel impotriva deciziei Tribunalului, favorabila cantaretului. Judecatorii Curtii de Apel Constanta vor analiza un dosar care il priveste pe cunoscutul cantaret de muzica de petrecere Nicolae Gabriel…