Declarațiile sfâșietoare ale familiei celor patru români morți în accidentul din Italia: “Dacă așa a vrut Dumnezeu…” Familia celor patru romani morți in accidentul din Italia e sfașiata de durere. Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, erau stabiliți de multa vreme in Germania, dar erau veniți in vacanța la Veneția și erau cazați la campingul care inchiriase autocarul. La mai bine de 48 de ore de la tragedie, parinții barbatului decedat in accident au facut declarații. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

