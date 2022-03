Stiri pe aceeasi tema

- Declaratiile presedintelui american Joe Biden conform carora „criminalul de razboi” Vladimir Putin „nu poate ramane la putere” in Rusia au generat reactii furioase la Moscova, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Senatorul rus Konstantin Kosaciov, presedintele Comitetului pentru afaceri externe din camera…

- „Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate ramane la putere”, a afirmat Joe Biden, sambata seara, intr-un discurs susținut la Varsovia referitor la invazia rusa din Ucraina si la liderul rus Vladimir Putin. La scurt timp insa, Casa Alba a nuantat si a subliniat ca Biden nu se referea la o schimbare…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, considera ca proiectul Dumei de Stat privind recunoasterea independentei regiunilor ucrainene Lugansk si Donetk nu este in conformitate cu Acordul de la Minsk, anunta Kremlinul. “Presedintele a primit solicitarea, a reactionat, a analizat-o. Insa a subliniat ca recunoasterea…

- Kremlinul a anuntat miercuri ca Rusia intentioneaza sa puna in practica masuri de protectie impotriva unor eventuale sanctiuni impuse de SUA si sa reduca la minimum consecintele acestora, cerand in acelasi timp Casei Albe sa opreasca ''provocarea de tensiuni'' in Europa, informeaza Reuters. Purtatorul…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a avertizat ca exista „o posibilitate reala” ca Rusia sa invadeze Ucraina in februarie, se arata intr-un mesaj transmis de Casa Alba, conform BBC. Președintele american a facut comentariile in cadrul unui apel telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski,…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…