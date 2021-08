Declaratii de avere: Gabriel Ciobanu, membru in CA al CT BUS, casa, masina, firma si doua colectii (documente)

Stiri pe aceeasi tema

Adrian Dan Dugaiasu este membru provizoriu in Consiliul de Administratie al CT BUS SA Constanta. In declaratia de avere depusa pe site ul institutiei, Adrian Dan Dugaiasu a mentionat doua terenuri, doua case de locuit si doua masini. In declaratia de interese, Adrian Dan Dugaiasu a precizat calitatea…

In mai 2009, de pe functia de director administrativ, Iorgu Paraschiv a trecut in rezerva la cerere de la Academia Navala "Micea cel Batran", cu gradul de comandor de marina.

In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale lui Catalin…

In editia de astazi, prezentam declaratia de avere si pe cea de interese ale Doinei Voivozeanu, director general la Centrul Cultural Judetean Theodor Burada, subordonata Consiliului Judetean Constanta.

Potrivit declaratiei de avere completata la data de 15 iunie 2021, Alina Onel, director economic al Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Buradaldquo;, nu are case ori terenuri, insa detine doua autoturisme.

Hristian Ionut Zelca a declarat un venit anual de la Primaria Constanta drepturi salariale de 78.954 de lei, potrivit declaratiei de avere completata la data de 23 aprilie 2021.

Irina Zana este sef Serviciu Gestionare Cimitire din cadrul Primariei Municipiului Constanta Conform ultimei declaratii de avere, singurul bun detinut este un autoturism Sotul nu a generat venituri pentru ultimul an financiar

Viceprimarul din partea PNL al municipiului Constanta are, din 2014, ceasuri si bijuterii in valoare aproximativa de 50.000 de euro si sase conturi curente sau echivalente inclusiv card, deschise in perioada 2016 2019, in valoare totala de 210.000 lei, 50.193 euro, 358 USD si 45 lire sterline.