Declaraţie-șocantă a lui Andrei Marga. Fostul ministru vrea concesii pentru Putin Declaratii ale fostului de ministru de Externe si fost ministru al Educatiei Andrei Marga potrivit carora Ucraina este in frontiere ”nefiresti” si trebuie sa cedeze teritorii Ungariei, Poloniei, Romaniei si Rusiei, au provocat reactia Ambasadei Ucrainei la Bucuresti, care le considera inacceptabile si ”o abatere deosebit de flagranta intr-un moment in care Ucraina isi apara eroic independenta sa si securitatea intregii Europe”. La declaratiile fostului ministru au reactionat si fostii detinatori ai portofoliului Externelor Teodor Baconschi si Adrian Cioroianu. In timp ce Baconschi l-a invitat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Ucrainei in Romania a reacționat, sambata seara, printr-un mesaj pe Facebook la declarațiile facute ale fostului ministru Andrei Marga, care a declarat vineri ca „Ucraina trebuie sa cedeze teritorii Rusiei, Romaniei, Ungariei și Poloniei”. „Regretam ca fostul ministru Andrei Marga al unui stat…

- Fostul ministru de Externe Andrei Marga a declarat vineri, in timpul unei conferințe care a avut loc la Alba Iulia, ca Ucraina ar trebui sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Andrei Marga, care a fost ministru de Externe și al Educației, dar și rector al prestigioasei Universitații…

- Marga este de parere ca Ucraina se afla in ”frontiere nefirești” și trebuie sa cedeze teritorii Rusiei, Ungariei, Poloniei și Romaniei. Acesta a facut afirmațiile in cadrul unui eveniment desfașurat la Alba Iulia, unde și-a lansat cartea ”Soarta democrației” in cadrul Targului de Carte ”Alba Transilvana”.”(...)…

- La Targul de Carte „Alba Transilvana”, in cadrul unei conferințe susținute astazi, 16 septembrie 2022, Andrei Marga, fostul ministru al Educației și fost rector al Universitații „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, a facut o afirmație șocanta pentru mulți in legatura cu razboiul din Ucraina. Marga este de parere…

- VIDEO| Declaratie ȘOC a profesorului Andrei Marga, la Alba Iulia: „Ucraina trebuie sa cedeze Romaniei – Bucovina ” VIDEO| Declaratie ȘOC a profesorului Andrei Marga, la Alba Iulia: „Ucraina trebuie sa cedeze Romaniei – Bucovina ” In cadrul Targului de Carte ”Alba Transilvana”, Andrei Marga, fostul ministru…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu sustine ca, in urma declaratiilor rasiste ale premierului ungar Viktor Orban, ambasadorul Ungariei la Bucuresti trebuia chemat sa dea explicatii, concomitent cu rechemarea ambasadorului Romaniei la Budapesta pentru o perioada limitata de timp. Fii…

- Deputatul PSD Silviu Macovei, membru al Comisiei pentru controlul activitatii SRI din Camera Deputatilor reactioneaza foarte dur la declaratiile premierului maghiar la incheierea Universitatii de vara de la Tusnad. La sfarsitul Universitatii de vara de la Tusnad, premierul Viktor Orban, foarte apropiat…

- Consiliul Județean Salaj a fost astazi, 22 iulie 2022, gazda unei noi intalniri de lucru privind stadiul elaborarii Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Salaj. Amenajarea teritoriului presupune o coordonare și integrare a activitatilor economice, sociale, culturale si ecologice pentru…