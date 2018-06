Stiri pe aceeasi tema

- Un fost profesor din Vaslui a murit intr-un accident de circulație in SUA. Constantin Dragomir, fost profesor al Liceului cu Program Sportiv din Vaslui, a fost lovit de un autovehicul care nu i-a acordat prioritate. Fostul profesor circula pe bicicleta iar impactul a fost atat de puternic incat a decedat…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a evocat joi, intr-o dezbatere dedicata lui Matei Calinescu si editiei americane a volumului "Viata si opiniile lui Zacharias Lichter", memoria celui care i-a fost profesor si de la care a invatat pentru prima data despre Romania. La dezbaterea…

- “Muzici facute manual, organic și fara pacaleli” a promis propovaduitorul blues-ului autentic american pe pamant romanesc. Ajuns și in Arad, a continuat misiunea sa de a scoate blues-ul din umbra pentru a-l aduce in sufletele și pe buzele publicului larg. In Club Flex, chiar asta s-a intamplat:…

- Romania considera ca nu trebuie sa existe o competitie intre Uniunea Europeana si Statele Unite sau intre politica de aparare comuna si NATO, iar tara noastra ar putea fi, uneori, un intermediar al dialogului dintre acestea, a opinat, vineri, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu,…

- Timp de cinci zile, Politia Romana si Ambasada Statelor Unite ale Americii au organizat, la Bucuresti, un program regional de pregatire cu tema "Rutele proliferarii". Acesta s a adresat agentiilor guvernamentale cu responsabilitate in identificarea si destructurarea retelelor de proliferare a armelor…

- Ambasada Statelor Unite la Bucuresti a transmis, joi, un mesaj, cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei. „Statele Unite ale Americii considera libertatea presei o componenta esentiala a unei guvernari democratice. Societatile democratice nu sunt infailibile, dar sunt responsabile. Romania a devenit…

- Hank Klemm, mesaj de Ziua Libertații Presei: Ii felicitam pe reporterii din Romania care slujesc exclusiv interesul public si pe romani, a transmis Ambasadorul SUA la București. ”Anual, pe 3 mai se sarbatoreste Ziua Mondiala a Libertatii Presei. Statele Unite ale Americii considera libertatea presei…

- Romania reacționeaza dupa atacul masiv al Coaliției conduse de Statele Unite ale Americii asupra Siriei dupa acuzațiile de folosire a armelor chimice impotriva civililor in suburbiile Damascului controlate pana acum cateva zile de rebelii care lupta impotriva Regimului lui Bashar al al-Assad.SONDAJ…