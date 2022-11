Rusia este exclusiv responsabila pentru razboiul din Ucraina, care reprezinta „o incalcare flagranta a dreptului international si a Cartei ONU”, afirma ministrii de externe ai statelor membre NATO in declaratia comuna semnata la reuniunea de la Bucuresti, potrivit Agerpres. „Ne-am adunat aici, aproape de tarmul Marii Negre, intr-un moment cand invazia Rusiei din Ucraina, care […] The post Declarație comuna a ministrilor de externe ai statelor membre NATO: ”Rusia este exclusiv responsabila pentru razboiul din Ucraina” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…