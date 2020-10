Declarație: "Bugetele unor ONG-uri sînt impresionante" (VIDEO) Bugetele unor organizații nonguvernamentale din Moldova finanțate de donatorii occidentali sint impresionante. Sume uriașe de bani le sunt alocate pentru a denigra in primul rind oponenții politici ai Occidentului. Declarația a fost facuta de deputatul parlamentului din partea Partidului Socialiștilor, politologul Bogdan Țirdea, relatind la postul de televiziune REN Moldova" despre noua sa cart Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

