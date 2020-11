Declarația zilei 27 noiembrie 2020 „V-as putea da raspunsul PSD-ului care spune ca instituția lor nu rezolva asemenea cereri acum nici nu știu ce sa ințeleg. Nu au ințeles ca este vorba despre un protocol sau nu ințeleg ce i ... Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Cei care au abonament de fapt la Biblioteca sa poata citi online, ca daca ne inchid iar in case, va fi stare de urgența nu ai acces și atunci automat, cred ca ar fi o masura care ar putea ...

- ”In masura in care lucrurile raman sub control, in masura in care numarul de infectari, nu va crește nu va fi necesara o astfel de masura. Știți foarte bine ca noi am spus foarte clar ca ...

- „Le sugerez colegilor de la PSD sa dea dovada de mai puțina ipocrizie, sa aiba grija cand folosesc cuvantul „nesimțire”, in ce context il folosesc și nu in ultimul rand daca cumva cei 7 ...

- ”Prietena mea e romanca. Fetele din zona mea, Los Angeles, sunt foarte frumoase, dar caracterul lor e… special. Nu neaparat in sensul bun”, Sebastian Dobrincu, milionarul din Silicon Valley, ...

- „Suntem pe amplasament, am trasat masuri operatorului de depozit sa blindeze evacuarea de levigat din rețeaua de pluviala. Nu știm de cand deverseazpa, dar avand in vedere ca a ajuns la acumularea ...

- ”Performanța școlara nu va fi niciodata o povara ci un motor pentru invațamantul și in perspectiva pentru economia acestei țari. Suntem binecuvantați cu copii capabili, inteligenți, ...

- „Eiii, eu am auzit mai multe pentru ca am auzit și utopii de genul pe care nu le pot uita, cu trenul de mare viteza Botoșani – Suceava, de un stadion undeva in zona Dumbraveni care sa țina și ...

- „Deocamdata accesul pe stadioane in Romania este interzis. Pentru ca sanatatea oamenilor, este important ca stadioanele sa ramana inchise. Masurile de protecție ar fi imposibil sa fie ...