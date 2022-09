Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Balți ar putea plati mai scump pentru caldura. CET-Nord cere Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a RM ajustarea tarifului. O cerere in acest sens a fost publicata de site-ul Agenției, pe 19 august.

- Moldovenii vor achita mai scump pentru gazele naturale, asta dupa ce noile tarife au intrat in vigoare, aprobate prin Hotararea Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) la 4 august curent, și sunt aplicate incepand cu 12 august, potrivit Replicamedia.md…

- Membrii si simpatizantii Partidului Comunistilor si ai Partidului politic Sor au protestat miercuri, 10 august, la sediul Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica fata de majorarea tarifelor la apa. Acestia sunt nemultumiti ca in mai multe raioane s-a scumpit apa, iar in capitala, potrivit…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica ( ANRE) a publicat proiectul de hotarare privind noul tarif la gazele naturale. Furnizorul a cerut aproximativ 30 de lei pentru un metru cub de gaze, dar ANRE a calculat un tarif de 22 de lei și 26 de bani pentru consumatorii casnici, cu TVA inclus,…

- Necesitatea introducerii modificarilor in solicitarea Moldovagaz SA catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica de majorare a prețurilor la furnizarea gazelor naturale catre consumatorii finali se datoreaza exclusiv majorarii prețului achizițiilor de gaze naturale pe platformele comerciale…

- S.A. „Termoelectrica” a expediat catre Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) o solicitare cu privire la ajustarea prețului pentru energie electrica produsa și tarifului pentru energia termica livrata consumatorilor pentru anul 2022, transmite Realitatea.md Prețul unei Gcal de energie…

