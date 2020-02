Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul General al PNL, Robert Sighiartau, a supus la vot, duminica, in cadrul Consiliului Național al PNL, Protocolul de inglobare a Mișcarii Social Liberale in PNL. Printre aceștia sunt și Daniel Constantin și Sorin Cimpeanu.Liberalii au aprobat, luna trecuta, in ședința Biroului Executiv,…

- Fostii fondatori ai Pro Romania Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu au fost primiti in PNL, unde vor avea functii de conducere. Liberalii i-au cooptat, de asemenea, pe deputatii Damian Florea, Mircea Banias si Liviu Balint. „Au luat aceasta decizie de a veni in PNL si de a nu ramane rataciti pe la usile…

- Zeci de activiști au parasit recent filiala Gorj a Pro Romania. Este vorba de o decizie care vine la scurt timp dupa ce doi dintre liderii de la centru ai partidului au decis sa demisioneze din organizație. Cei in cauza sunt Daniel Constantin și Sorin Campeanu. Potrivit unui comunicat de presa transmis…

- Noua structura a Ministerului Muncii si Protectiei Sociale va avea cu 44 de posturi mai putin, dupa ce vor fi eliminate 14 functii de conducere, 26 functii publice de executie de consilier superior si 4 functii contractuale de consilier in cadrul cabinetului Secretarului de Stat. Potrivit proiectului…

- Fostul premier Mihai Tudose i-a cerut lui Victor Ponta sa plece din Pro Romania pentru ca partidul sa redevina credibil și frecventabil, iar la parlamentare partidul sa obțina suficiente voturi cat sa treaca de pragul electoral.Europarlamentarul Mihai Tudose il acuza pe Victor Ponta ca a eliminat din…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a declarat ca PSD trebuie ”resetat de sus pana jos si de jos pana sus”, iar schimbarile trebuie sa aiba loc ”imediat”. In plus, Toma spune ca partidul a ajuns in situatia inacceptabila pentru ca a schimbat trei guverne si a promovat oameni care nu ar fi…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 894 din 6 noimebrie anul acesta au fost publicate o serie de decizii ale primului ministru de eliberare si numiri in functii in cadrul Guvernului.Iata despre ce este vorba: Decizia nr. 283 2019 privind eliberarea lui Florian Popa, la cerere, din functia…

- Situația acestuia, in cazul suspendarii, a fost explicata de Dan Constantin, la Realitatea tv, marți seara: ”Sorin Cimpeanu mai este și președintele Comisiei de Etica din Pro Romania. Eu o sa fac un apel maine, o sa vorbesc cu foștii colegi și chiar cu Victor Ponta, și o sa-o rog sa anuleze…