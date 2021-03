Stiri pe aceeasi tema

- Meciul dintre Paris Saint-Germain si Istanbul Basaksehir a fost intrerupt in min. 16, la scorul de 0-0, din cauza unor remarci rasiste din partea celui de-al patrulea oficial, romanul Sebastian Coltescu, relateaza AFP.Staff-ul campioanei Turciei si jucatorii acesteia, urmati de cei ai echipei PSG au…

- Presedintele clubului turc de fotbal Istanbul Basaksehir a cerut, joi, „radierea pe viata” a arbitrului roman Sebastian Coltescu, acuzat de remarci rasiste la meciul cu Paris Saint-Germain din Liga Campionilor, intrerupt marti seara si continuat miercuri, informeaza AFP, citata de Agerpres. Umilința…

- Presedintele clubului Bașakșehir, Goksel Gumusdag, a declarat, joi, ca gruparea turca solicita interdictie pe viata pentru brigada de arbitri condusa de Ovidiu Hațegan, dupa incidentul de la Paris, din urma cu doua zile, al carui protagonist a fost Sebastian Coltescu, informeaza news.ro. “8 decembrie…

- Meciul dintre PSG si Istanbul Basaksehir, suspendat marti seara, in minutul 16, la scorul de 0-0, din cauza presupuselor remarci rasiste ale arbitrului de rezerva Sebastian Coltescu, va fi reluat miercuri cu o noua brigada de arbitri. Staff-ul campioanei Turciei si jucatorii acesteia, urmati de cei…

- Fostul international camerunez Pierre Webo, antrenorul secund al echipei Istanbul Basaksehir, va lua loc pe banca de rezerve a campioanei Turciei, miercuri seara, la reluarea jocului cu Paris Saint-Germain, din Liga Campionilor la fotbal, intrerupt marti seara. Istanbul Basaksehir a anuntat, miercuri,…

- Atacantul francez Harlem Gnohere, fost jucator la Dinamo si FCSB, a declarat în presa din Hexagon ca la un meci din campionatul României arbitrul Ovidiu Hategan a ignorat strigatele de maimuta ale suporterilor dinamovisti la adresa sa."Am remarcat strigatele de maimuta ale suporterilor…

- Un scandal uriaș a pornit aseara la un meci de Liga Campionailor, unde arbitrul roman de rezerva Sebastian Colțescu a folosit cuvantul „negru” la adresa unui jucator de la Istanbul Basaksehir, fiind interpretat ca rasist. Meciul dintre Paris-Saint Germain si Istanbul Basaksehir, din Liga Campionilor…

- Update: Precizarile Federației Romane de Fotbal referitoare la incidentul de la partida PSG – Bașakșehir Federația Romana de Fotbal a luat act de cele intamplate la partida din Liga Campionilor, PSG – Bașakșehir, partida intrerupta in minutul 14, in urma unui incident in care a fost implicat Sebastian…