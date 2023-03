Decizie salvatoare pentru românii care nu pot achita facturile la curent sau gaze. Când sunt suspendate obligațiile de plată Ce trebuie sa faca un consumator care considera ca a primit o factura prea mare la gaze sau energie? Clienții care au neclaritați in ceea ce privește factura la gaze sau la electricitate trebuie sa contacteze in prima faza furnizorul și sa-și expuna nemulțumirile. Apoi, furnizorul are obligația sa transmita informații clare și ușor de […] The post Decizie salvatoare pentru romanii care nu pot achita facturile la curent sau gaze. Cand sunt suspendate obligațiile de plata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

