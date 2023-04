Stiri pe aceeasi tema

- Mirabela Dauer este una dintre cele mai apreciate cantarețe din Romania, insa acest lucru nu a ținut-o departe de momentele grele. Artista a fost tradata de prieteni, iar acum este foarte atenta alaturi de cine iși petrece timpul și a luat o decizie radicala.

- Decizia Rusiei de suspendare a participarii la tratatul New Start a creat ingrijorari și mai mari in randul SUA și statelor membre NATO, care regreta alegerea lui Vladimir Putin, considerand-o „profund nefericita și irepsonsabila”. Joe Biden și-a exprimat la randul sau parerea vizavi de faptul ca Putin…

- Dupa o colaborare de 7 ani cu postul TV Antena 1, timp in care a fost prezentatoarea emisiunilor de succes Chefi la cuțite și Asia Express, Gina Pistol a decis ca a sosit momentul unei pauze in activitatea profesionala, pentru a-și putea dedica mai mult timp familiei, in special creșterii fiicei sale,…

- Vladimir Putin ar putea anunța sfarșitul operațiunii militare speciale, in timpul discursului sau in fața Adunarii Federale. Surse apropiate Kremlinului susțin ca liderul rus ar putea propune schimbarea statutului campaniei militare in Ucraina. Astfel, in loc de operațiune militara speciala, care nu…

- Horoscop zilnic 17 februarie 2023. Afla mai jos ce iți rezerva astrele pentru ziua de vineri. Unii nativi se vor confrunta cu probleme la locul de munca, astfel incat vor fi nevoiți sa ia decizii importante. Cum va decurge finalul saptamanii pentru tine, potrivit astrologilor. Horoscop zilnic 17 februarie…

- Marți seara, Volodimir Zelenski le-a transmis ucrainenilor un mesaj prin intermediul caruia a dorit sa-i aduca la curent cu noutațile de pe frontul de lupta, avand in vedere ultimele evenimente desfașurate. Liderul ucrainean a dat asigurari cu privire la depunerea tuturor eforturilor din partea armatei…

- „Tata trecea pe acolo. Erau multe steaguri ale Serbiei. Asta a crezut el. Credea ca se fotografiaza cu cineva din Serbia. Atata tot”. O noua mostra de prostire in fața a unei lumi intregi, dupa cele de acum un an, produsa de Novak Djokovic - scrie Cristian Tudor Popescu pe GSP.ro.

- Un primar din județul Bacau a taiat toate salariile funcționarilor publici, inclusiv pe al sau și al viceprimarului, pentru a avea bani de investiții. Consiliul Local a a aprobat o inițiativa a primarului de a scadea salariile pentru a avea bani de confin