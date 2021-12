Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel a decis sa reia judecata in dosarul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, in condițiile in care care ar fi trebuit sa se pronunțe definitiv astazi. Magistrații vor discute incadrarea juridica a faptelor din dosar. Oprescu este acuzat de luare de mita, constituire a unui grup infractional…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis inceperea judecarii pe fond in dosarul in care Mario Iorgulescu e acuzat ca a produs un grav accident auto, soldat cu moartea unui tanar, noteaza Libertatea. Mario Iorgulescu a fost trimis in judecata in septembrie 2019 a cauzat un accident mortal, fiind drogat la volan.…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul “CET Govora”.De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Este vorba despre…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, potrivit Agerpres.De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit…

- Europarlamentarul Vasile Blaga, fost ministru PDL, a fost achitat in dosarul de trafic de influența in care primarul Gheorghe Ștefan și-a recunoscut fapta și a facut acord cu procurorii DNA. Judecatorii susțin ca "fapta nu e prevazuta de legea penala". Decizia de luni a magistraților nu este definitiva.…

- Sectia de contencios administrativ de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat pentru 25 februarie 2022 judecarea recursului formulat de Traian Basescu in dosarul in care fostul presedinte a fost declarat in prima instanta colaborator al Securitatii, a informat Agerpres.Dosarul a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti au respins azi cererea de stramutare a procesului in care Nicolae Liviu Dragnea, fostul presedinte al Camerei Deputatilor si lider al PSD, a fost trimis in judecata in dosarul vizitei sale in SUA, in 2017, la Ceremoniei de investire a lui Donald Trump, fostul presedinte al SUA.…

- Curtea de Apel București a stabilit, miercuri, ca in 20 octombrie sa aiba loc dezbaterile privind schimbarea de incadrare juridica a faptelor funcționarilor judecați alaturi de patronii clubului Colectiv in dosarul in care sunt trași la raspundere penala pentru decesul a 65 de persoane și vatamarea…