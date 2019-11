DECIZIE ISTORICĂ: UNESCO va elabora norme etice în materie de inteligenţă artificială Statele membre UNESCO au decis joi sa mandateze aceasta organizatie a ONU sa lucreze la elaborarea unui set de norme etice in materie de inteligenta artificiala (AI), au precizat surse din cadrul UNESCO, potrivit AFP. "A fost o decizie unanima'' luata de state cu pozitii foarte diverse pe aceasta tema, au declarat reprezentanti din cadrul Secretariatului Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinte si Cultura, adaugand "este o zi frumoasa!" dupa hotararea adoptata de cele 193 de tari membre. Citește și: Un lider PNL anunța ca e pericol pentru Klaus Iohannis! Apel la romani … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

