Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) si-a pierdut o parte din puterea de a reduce emisiile de gaze cu efect de sera. Decizia istorica a Curtii Supreme a SUA reprezinta un esec major pentru planurile presedintelui Joe Biden privind schimbarile climatice, transmite Mediafax. Procesul impotriva…

- Lucrari de regularizare și consolidare a Vaii Bucerdea, in localitatea Bucerdea Vinoasa. Acord de mediu, solicitat la APM Valea Bucerdea va fi regularizata și reprofilata pe o lungime de peste 3,7 kilometri, in intravilanul localitații Bucerdea Vinoasa. Investiția propusa de Apele Romane urmarește,…

- Posibilitatea ridicarii grupurilor de lupta din Romania si din alte tari estice la rang de brigada se numara printre deciziile care ar urma sa fie luate la summitul NATO de la Madrid, din 28-30 iunie, potrivit unor surse politice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Senatul american a adoptat un proiect de lege sustinut de alesi ai celor doua principale partide politice, care are drept scop sa lupte impotriva valului de violente comise cu arme de foc din Statele Unite, impunand restrictii privind accesul la armele de foc si alocand miliarde de dolari pentru finantarea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, in discursul sau catre natiune, ca pentru Ucraina urmeaza o saptamana istorica, in care asteapta raspunsul cu privire la statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeana.

- Comisia Europeana a recomandat statelor membre ale UE sa acorde Ucrainei și Republicii Moldova statutul de candidat la aderarea la UE, a anuntat presedintele executivului UE, Ursula von der Leyen. „Comisia recomanda Consiliului, in primul rand, sa acorde Ucrainei o perspectiva europeana si, in al doilea…

- ACTIUNI… Campania nationala „Curatam Romania” se prelungeste pana la finalul lunii mai. Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui a anuntat ca, pana in acest moment, in 45 de unitati administrativ-teritoriale din judetul nostru au avut loc 98 activitati de ecologizare in cadrul campaniei nationale…