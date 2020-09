Stiri pe aceeasi tema

- Curtea lui Gheorghe Dinca a fost atent „periata” de anchetatorii care s-au perindat pe la Caracal. Acolo, oamenii legii au gasit numeroase obiecte suspecte, inclusiv mașini și fiare vechi. Ce s-a ales de autoturismele „monstrului” și de celelalte lucruri din casa lui?

- Șefa Biroului de Presa din cadrul Inspectoratului de Poliție (IPJ) Ilfov poate rasufla ușurata: fapta pentru care a fost verificata de Agenția Naționala de Integritate (ANI), din cauza soțului, s-a prescris, iar in loc de amenda, a primit niște sfaturi prețioase.

- Au aparut noi dezvaluiri șocante in cazul Caracal in care Gheorghe Dinca este acuzat de rapirea și uciderea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu. Fiul lui Gheorghe Dinca, cel care a agresat mai mulți ziariști, este acum in vizor, dupa ce ar fi fost vazut in Italia cu una dintre adolescentele disparute.…

- Biroul Electoral de Circumscripție Bran a respins candidatura lui Radeș Radacina pentru Primaria Bran, acesta fiind propus de Alianța PSD-ALDE, potrivit brasovstiri.ro.Citește și: Gabriela Firea, catre Orban: ‘Ceea ce ați facut azi, se numește abuz de putere’ Decizia a fost luata ca…

- „Respinge apelul formulat de apelantul Postarnac Costica impotriva sentintei civile nr. 6870/16.08.2020 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta pe care o pastreaza. Definitiva. Pronuntata astazi, 18.08.2020", se arata in decizia Tribunalului Iasi. Anterior, Judecatoria a decis sa respinga candidatura…

- Suspectul in cazul celor doua fete rapite din Olt contestase masura arestului preventiv dupa mai bine de un an in care a stat in inchisoare. El este trimis in judecata pentru uciderea Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu. Gheorghe Dinca a fost audiat, marti, si le-a spus magistraților ca este nevinovat…

- Pe 24 iulie 2019, Alexandra Macesanu, 15 ani, a plecat de acasa spre Caracal, pentru a se intalni cu un prieten, si nu s-a mai intors niciodata. A doua zi, fata a sunat la 112 din casa lui Gheorghe Dinca, dar anchetatorii, care au intrat prea tarziu in acea curte, au anuntat ca fata a fost ucisa. Cazul…

- Alexandra Macesanu, adolescenta de 15 ani, din Caracal, a fost rapita in urma cu un an de Gheorghe Dinca. Ea a sunat de trei ori la 112 si a spus ca a fost rapita si violata, cerand cu disperare salvarea....