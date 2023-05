Stiri pe aceeasi tema

- Crima din Onești a ajuns in atenția intregii țari, dupa ce doi barbați au fost omorați de Gheorghe Moroșan, dupa ce i-a ținut ostatici. In urma cu puțin timp, Curtea de Apel Bacau a luat decizia de a-l condamna pe autorul dublei crime din Onești, in varsta de 70 de ani, la 30 de ani de inchisoare. De…

- Cu bagajul in mana și insoțit de cațiva apropiați, Marinica Bonculescu, zis Sandokan s-a predat la sediul IPJ Gorj. „Ca sa nu ma mai dea baieții in urmarire, știți, ca sunt acasa. Voiau sa ma ia cu mascații. Baieți, va doresc o zi buna! Așa fac șmecherii, se prezinta ca sa fie in top cu legea!”, a spus…

- Un maior al FSO a primit 6,5 ani de inchisoare pentru ca a incercat sa fuga din Rusia dupa ce a fost anunțata mobilizarea.Tribunalul militar de garnizoana din Barnaul l-a condamnat pe maiorul Serviciului Federal de Graniceri (FSO) Mihail Zhilin, care a fugit in Kazahstan dupa mobilizarea in Rusia,…

- Politia Romana anunta, luni seara, ca a fost adus in tata, din Italia, un tanar de 26 de ani, care fusese condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier si cre fusese dat in urmarire internationala. Barbatul este Daniel Balint, fiul lui Vasile Balint, cunoscut ca Sile Camataru. ”La data…

- Iulius Cristinel Lupulescu, consilier la Direcția Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentara (DSVSA) Gorj, a fost condamnat la o pedeapsa de 3,6 ani de inchisoare cu executare, pentru ca accidentat mortal cu mașina de teren doi soți care se aflau pe trecerea de pietoni.

- Un tanar in varsta de 21 de ani, invinuit de omor savarșit cu deosebita cruzime, a fost condamnat la 16 ani de detenție, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința a fost pronunțata la 9 martie, de catre Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani. Astfel, potrivit datelor din dosar, acuzatul…

- Decizie la Curtea de Apel Alba. Un barbat condamnat la inchisoare pe viața va fi adus in Romania. Și-a ucis propriul copil in UK Curtea de Apel Alba Iulia a admis transferul intr-un penitenciar din Romania unui barbat din Sibiu, care este condamnat la inchisoare pe viata. Barbatul a fost gasit vinovat…