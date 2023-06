Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a acuzat marti Kievul ca a sabotat barajul hidroelectric Kahovka din partea controlata de rusi a Ucrainei pentru a taia o sursa cheie de apa pentru Crimeea si a distrage atentia de la o contraofensiva „care se clatina” impotriva fortelor ruse, scrie…

- Purtatorul de cuvant al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, Natalia Humenyuk a raportat pe 5 iunie ca forțele ruse transfera centrele logistice ale Flotei Marii Negre de la Sevastopol, Crimeea ocupata, la Novorossiysk, Krasnodar Krai.

- Autoritatile instalate de Moscova in Crimeea au decis sa nationalizeze apartamentul din Ialta al familiei presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat miercuri seful acestei regiuni, Serghei Aksionov, relateaza Interfax."Astazi avem un alt lot de proprietati care merg la sesiunea (parlamentului…

- “Avem o producție in valoare de cateva miliarde de leva, care nu va fi vanduta. Acesta este unul dintre motivele deciziei guvernului de a interzice importurile de alimente din Ucraina. Acesta va fi valabila in perioada 24 aprilie - 30 iunie”, a anunțat ministrul bulgar al agriculturii, Iavor Ghecev,…

- In ultimele zile, a existat o serie de evenimente și declarații cu privire la conflictul din Crimeea și estul Ucrainei. Forțele ucrainene susțin ca au doborat o racheta deasupra unui oraș din Crimeea ocupata. In același timp, președintele ucrainean Zelenski a facut o declarație ferma ca Ucraina nu va…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev, Oleg Nikolenko, a declarat vineri, 7 aprilie, ca Ucraina ”nu face comert cu teritoriile sale”, ca raspuns la sugestia presedintelui Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, ca aceasta tara sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului ,…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Kiev a raspuns presedintelui brazilian Lula da Silva, care a suragerat Ucrainei sa renunte la Crimeea pentru a pune capat razboiului, ca țara sa „nu face comert cu teritoriile sale”, potrivit EFE.

- Miercuri, ministrul apararii rus, Serghei Șoigu, a anunțat ca prevede in anul 2023 modernizarea apararii antiaeriene a capitalei Moscova, in contextul in care atacurile ucrainene cu drone vizand teritoriul rusesc se inmultesc, transmite AFP. Potrivit acestuia, doua noi unitati ale apararii antiaeriene…