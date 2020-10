Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, vineri, in cadrul emisiunii Viitor cu Clasa de la Stirile ProTV ca tezele ar putea fi eliminate in anul școlar 2020-2021.“Vom lua masurile care se impun in funcție de situația creata, etapa cu etapa. Daca va fi necesar, vom lua masuri. Exact…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, vineri, la un post TV, ca se pregateste un ordin care prevede normele de desfasurare a orelor online. Acest ordin prevede reducerea drastica a materiei,...

- Monica Anisie a vorbit, vineri, despre un ordin ce prevede reducerea drastica a materiei, renuntarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitala, scurtarea orarului pentru elevi astfel incat sa nu mai petreaca multe ore in fata calculatorului, dar si predarea…

- Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat, vineri, la PRO TV ca va modifica programa școlara pentru invațarea online și ca exista posibilitatea ca tezele sa fie eliminate in acest an școlar, iar olimpiadele ar putea avea loc online.„Vom lua masurile care se impun in funcție de situația creata,…

- Monica Anisie a vorbit, vineri, despre un ordin ce prevede reducerea drastica a materiei, renuntarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitala, scurtarea orarului pentru elevi astfel incat sa nu mai petreaca multe ore in fata calculatorului, dar si predarea…

- Suspendarea activitatilor didactice fata in fata este hotarata de comitetele judetene sau municipale pentru situatii de urgenta, atunci cand este vorba despre o decizie locala, iar cand este vorba despre o decizie la nivel national Ministerul Educatiei si Cercetarii emite ordinul pe baza hotararii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat, sambata, ca, dupa 1 septembrie, in cadrul inspectoratelor școlare au fost depuse 147 de cereri de pensionare ale profesorilor.Monica Anisie a transmis ca aceasta cifra ”este in limita normalului”, situația actuala fiind asemanatoare cu cea din anii precedenți,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri, ca programul elevilor la scoala va fi unul normal, cu ora de curs de 45 sau 50 de minute, mentionand ca se ia in calcul realizarea circuitelor in cadrul unitatilor de invatamant la venirea copiilor, dupa modelul aplicat la examenele nationale.Citește…