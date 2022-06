Stiri pe aceeasi tema

- Urban Titu a caștigat meciul cu Matasaru, scor 50-0, in campionatul județului Dambovița la juniori U19, scrie eurosport.ro. Comitetului de urgența al AJF-ului din județ a declanșat o ancheta pe loc.Partida de campionat dintre Urban Titu și Progresul Matasaru, din cadrul campionatului de juniori U19…

- Urban Titu a caștigat cu Matasaru, scor 50-0, in campionatul județului Dambovița la juniori U19 și a provocat convocarea comitetului de urgența al AJF-ului din județ, scrie eurosport.ro Partida de campionat dintre Urban Titu și Progresul Matasaru, din cadrul campionatului de juniori U19 din județul…

- In penultima etapa a campionatului de juniori U19 din Dambovița, Urban Titu a invins cu 50-0, in deplasare, formația Progresu Matasaru, scrie Libertatea, care citeaza GSP.ro. Asociația Județeana de Fotbal s-a sesizat in urma scorului de neimaginat și a anunțat ca va lua masuri. Urban Titu se afla pe…

- In penultima etapa a campionatului de juniori U19 din Dambovița, Urban Titu a invins cu 50-0, in deplasare , formația Progresu Matasaru, arata GSP.ro. Asociația Județeana de Fotbal s-a sesizat in urma scorului de neimaginat și a anunțat ca va lua masuri. Urban Titu se afla pe locul 2 in campionatul…

- Christian Irobiso (28 ani), atacantul lui Dinamo, a fost reclamat de CCA la Comisia de Disciplina și Etica din cadrul FRF, dar a scapat de suspendare, astfel ca nigerianul va fi disponibil pentru barajul de ramanere/promovare in Liga 1 cu U Cluj. Dinamo se deplaseaza sambata la U Cluj pentru prima manșa…

- Judecatorii din Bulgaria au decis amanarea cu 5 zile a deciziei privind extradarea Eleneu Udrea. Totodata, magistrații au decis sa ceara mai multe informații de la autoritațile din Romania, inclusiv despre condițiile de detenție de la noi din țara.

- Acum, Curtea de Apel Constanta, inm completul AC5 al Sectiei I Civile, format din magistratii Iulian Minaev si Mihail Stanescu Sas, a anuntat ca a judecat apelul, iar pronuntarea verdictului a fost amanata pentru data de 31 martie 2022.Decizie de ultima ora a Curtii de Apel Constanta, in dosarul in…

- Comisia de Disciplina si Etica a FRF a stabilit ca Petrolul Ploiești sa caștige la masa verde (3-0) meciul cu Poli Timișoara (din Liga 2) care a fost intrerupt de mai multe ori din cauza opririi instalației de nocturna.