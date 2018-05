Stiri pe aceeasi tema

- In semifinalele turneului final respectiv s-au infruntat Spania – Rusia si Romania – Portugalia. In timp ce tricolorii jucau, delegatia spaniola se afla in tribuna si isi urmarea posibila adversara din finala. ”Jucatorii au observat atitudinea vehementa a unui tip intr-o camasa bruna, care se plimba…

- Federatia Spaniola de Rugby a cerut rejucarea meciului cu Belgia, condus de arbitrul român Vlad Iordachescu si pierdut, 10-18, rezultat ce a dus la calificarea României la Cupa Mondiala din 2019.

- Clive Woodward, antrenorul care a caștigat Cupa Mondiala cu Anglia in 2003, crede ca partida dintre Spania și Belgia ar trebui sa se rejoace. Scandalul legat de meciul dintre Belgia și Spania, 18-10, arbitrat de romanul Vlad Iordachescu, in urma caruia Romania a obținut calificarea directa la Cupa…

- Naționala de rugby a Romania s-a calificat la Campionatul Mondial, dupa eșecul surpriza al Spaniei, 10-18 in Belgia. Ibericii au facut scandal dupa ce partida de la Bruxelles a fost arbitrata de un roman, Vlad Iordachescu. Marca dezvaluie azi ca Federația Europeana de Rugby va anazlia vineri arbitrajul…

- Romania s-a calificat la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, ajutata de rezultatul-surpriza dintre Belgia și Spania, 18-10. La finalul partidei de la Bruxelles, spaniolii au sarit sa-l bata pe arbitrul roman al intalnirii, Vlad Iordachescu, pe care l-au urmarit pe tot terenul. Presa din Spania acuza brigada…

- Romania a obținut azi calificarea la Campionatul Mondial de Rugby. Deși au pierdut cu Georgia, 16-25, "stejarii" au beneficiat de ajutorul Belgiei, care a invins surprinzator in Spania, 18-10. Ibericii au fost extrem de revoltați la finalul partidei din cauza faptului ca meciul decisiv cu Belgia a fost…

- Romania s-a calificat miraculos la Cupa Mondiala de Rugby din 2019, dupa ce Belgia - Spania s-a terminat cu o surpriza imensa, 18-15 pentru gazde, dar biletele pentru Japonia nu au fost obtinute fara scandal! La finalul partidei de la Bruxelles, jucatorii Spaniei au sarit sa-l bata pe Vlad Iordachescu,…

- Deși Romania pierduse trofeul „Rugby Europe International Championship”, dupa 16-25 cu Georgia (la Tbilisi), RUGBY EUROPE CHAMPIONSHIP 2018 League Table P W D L P+/- Pts Georgia 5 5 0 0 188/35 23 Romania 5 3 0 2 198/80 15 Spain 5 3 0 2 146/74 13 Russia 5 2 0 3 142/84 11 Belgium 5 2 0 3 106/182 9 Germany…