Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit DNA, Liviu Cristian Negoita, la data faptei si in prezent primar al orasului Cernavoda, judetul Constanta, este suspectat de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave, in forma…

- Fostul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a fost trimis in judecata de catre procurori, in dosarul in care este acuzat ca și-a folosit influența pentru a incerca sa scape de amenda, dupa ce a fost oprit in trafic de catre polițiști.”Inspecția Judiciara a exercitat acțiunea disciplinara fața de domnul…

- Veste buna pentru mii de romani! Mii de cetațeni vor beneficia de o finanțare de mii de euro din partea Statului.Masura vizeaza sprijinirea familiilor și persoanelor care... Citește AICI ce condiții trebuie sa indepliniți pentru a intra in posesia banilor- Termenul limita pana la care puteți depune…

- Curtea de Apel Craiova a dat o sentinta definitiva marți, in dosarul in care Gheorghe Dinca, de 70 de ani, din Caracal, a fost acuzat de uciderea a doua adolescente. Instanta a mentinut pedeapsa de 30 de ani de inchisoare stabilita de Tribunalul Olt, in septembrie 2022. Al doilea inculpat din dosar,…

- Instanta suprema a dispus luni achitarea definitiva a lui Gabriel Oprea, in dosarul in care fostul vicepremier si ministru de Interne a fost trimis in judecata de DNA pentru abuz in serviciu in legatura cu achizitionarea din fondurile operative ale Directiei de Informatii si Protectie Interna (DIPI),…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au decis mentinerea in stare de arest preventiv a individul de 27 de ani, din com. Castelu, jud. Constanta, acuzat de comiterea in forma continuata a infractiunii de viol Decizia este una definitiva Dosarul a fost instrumentat de procurorii din cadrul Parchetului…

- Compania Komaksavia Airport Invest, care deține 95% din”Avia Invest”, a contestat hotarirea Tribunalului arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm, Suedia, prin care este obligata sa achite cheltuieli procedurale. Intre timp, Ministerul Justiției a anunțat un nou concurs de selectare a unui birou…

- Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, retinerea, arestarea preventiva sau trimiterea in judecata reprezinta etape si masuri in cadrul procesului penal, reglementate de Codul de procedura penala, care nu pot in nicio situatie sa infranga prezumtia de nevinovatie de care se bucura oricare…