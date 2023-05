Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa a lansat o campanie in scopul de a atrage un numar mai mare de soldați profesioniști sa lupte in Ucraina, in care ii provoaca pe cei interesați sa demonstreze ca sunt „barbați adevarați”, relateaza Reuters.

- Seful Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Kirilo Budanov, sustine ca Rusia se afla in pragul unor "schimbari tectonice", care vor duce nu doar la incheierea razboiului pe care aceasta l-a declansat impotriva Ucrainei, ci și la prabușirea Federației Ruse, noteaza…

- Potrivit unei investigații realizate de publicația Verstka, numeroși soldați ruși și familiile lor sunt nemulțumiți de intarzierea plaților salariale sau de faptul ca acestea au fost primite doar parțial, in timp ce unii spun ca nu au fost platiți deloc. Verstka menționeaza ca plangerile in acest sens…

- Ministerul Apararii de la Varsovia considera ca Rusia s-a blocat in Ucraina la fel cum s-a intamplat in Cecenia sau in Afganistan, astfel ca acest razboi ar mai putea dura luni de zile.Intr-un interviu pentru LA RAZON, ministrul polonez al apararii, Mariusz Blaszczak, a calificat ca fiind dificila…

- Belarusul a afirmat marti ca exista o grupare semnificativa de trupe ucrainene masate in apropierea granitei sale, avertizand ca aceasta constituie o amenintare pentru securitatea sa, transmite Reuters. ‘In prezent, o grupare semnificativa a armatei ucrainene este concentrata in imediata vecinatate…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…

- Rusia a desfasurat vineri un „atac masiv” asupra unor instalatii energetice extrem de importante din complexul militaro-industrial al Ucrainei, a transmis sambata Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit Reuters. In raportul sau zilnic, ministerul nu a precizat care sunt instalatiile energetice pe…

- Legea martiala din Ucraina, impusa din cauza invaziei ruse, a fost extinsa de Parlamentul de la Kiev pentru alte 90 de zile, informeaza marti, 7 februarie, DPA și Agerpres . Astfel, potrivit mass-media ucrainene, 348 de parlamentari au votat astazi in favoarea celei de-a cincea extinderi, mult peste…