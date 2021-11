DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ! Românii care vin din sudul Africii vor sta în carantină Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis sambata ca romanii care vin din statele din sudul Africii unde a aparut noua varianta Covid sa intre in carantina. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a afirmat ca in continuare vaccinarea este soluția oportuna pentru protecție impotriva virusului. UPDATE 14.40. Calatorii romani, care vin din țarile africane, unde a aparut noua varianta de COVID-19, intra in carantina, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Este vorba despre persoane care vin din Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe. Alexandru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

