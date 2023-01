Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Parchetul General au termen pana la 1 iunie sa finalizeze ancheta in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi a fost pusa sub acuzare de Sectia speciala in legatura cu aducerea in tara a fostului director al FNI Nicolae Popa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Poliția Capitalei a anunțat, luni, ca o persoana a incercat sa evadeze din Centrul de Reținere și Arestare Preventiva. Din primele date, deținutul ar fi distrus tencuiala unui perete cu ajutorul fiarelor de la pat. Se fac verificari intr-un dosar de tentativa la evadare și distrugere.Incidentul a avut…

- Un tanar de 29 de ani, originar din raionul Edineț, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 9 ani. In luna octombrie a anului trecut, inculpatul, fiind in stare de ebrietate alcoolica, la domiciliul comun cu bunica acestuia, in urma unui conflict, i-a aplicat utlimei, multiple

- Un tanar de 20 de ani s-a inecat luni dimineata in timp ce incerca sa isi salveze cainele cazut intr-o fantana. Tragedia s-a petrecut la San Teodoro, pe coasta nord-estica a insulei Sardinia, informeaza Agerpres.

- La data de 15 decembrie 2022, polițiștii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au depistat și reținut un barbat de 22 de ani, din comuna Ciugud, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Alba Iulia. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…

- Andreea Esca și Alexandre Eram au caștigat procesul cu Administrația Fondului Imobiliar Judecatorii au respins cererea reprezentanților AFI, fiindca problemele s-au rezolvat pe cale amiabila

- Momente dramatice pentru Daniel Onoriu, 44 de ani, aflat in arestul Poliției Capitalei! Conform informațiilor prezentate de Cancan.ro, in seara zilei de luni, 21 noiembrie, Daniel ar fi avut o tentativa de suicid. Conform sursei citate, Daniel Onoriu ar fi amenințat in mai multe randuri ca se va sinucide…

- Aproape de a scapa de acuzațiile DNA: Ce decizie a luat Tribunalul Alba dupa ce dosarul a trei foști șefi de la Control Trafic a stat opt ani in camera preliminara Aproape de a scapa de acuzațiile DNA: Ce decizie a luat Tribunalul Alba dupa ce dosarul a trei foști șefi de la Control Trafic a stat opt…