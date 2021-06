Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre fostele iubite ale lui Fulgy a vorbit la Xtra Night Show despre consumul de droguri de care este acuzat fiul Clejanilor, dar și despre afirmațiile facute de mama acestuia, Viorica, referitoare la perioada in care le cauta pe prietenele tanarului prin genți de frica sa nu dețina droguri.

- Arestat la domiciliu dupa ce și-a terorizat fosta iubita, fiul de judecator Iustin Covei i-a pregatit o surpriza de proporții femeii care i-a daruit, acum jumatate de an, un baiețel: vrea pensie alimentara de la ea!

- Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat ca in cazul judecatoarei Alexandra-Cristiana Capatana, de la Tribunalul Braila, nu a fost gasita dovada ca acesta ar fi depus juramantul de investire in functie, asa cum prevede legea. Institutia spune insa ca n-ar fi nimic in neregula si ca, de fapt,…

- Scandalul dintre jandarmul care i-a dat in judecata pe șefii IJJ Suceava și i-a reclamat la Parchetul Militar, susținand ca ar fi victima unor abuzuri, continua cu „fenomene paranormale”: unul dintre procese a fost trecut la secret, deși reclamantul n-a cerut acest lucru.

- Marilyn Manson este un artist foarte controversat, fiind acuzat de o multitudine de fapte reprobabile, de aceata data fiind suspectat chiar de omor. Rockerul a fost cercetat pentru moartea fostei iubite a actorului Keanu Reeves, care a decedat dupa o doza serioasa de droguri.

- Camelia Mitoșeru știe ca fiul ei are o noua iubita, dar nu pare sa dea prea mare importanța relației. Actrița este in continuare foarte apropiata de fosta nora Noemi și nu-și pierde speranța unei eventuale impacari intre fiul ei și fosta soție.

- Procurorii din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta au dispus retinerea, pentru 24 de ore, a unui barbat, de aproximativ 40 de ani, in cazul mortii profesoarei Cristina Palu, din Cernavoda. Suspectul a declarat ca a mers in casa victimei pentru a o jefui. "In timpul anchetei, suspectul…

- Zi mare ieri pentru Ionuț Gojman. Fosta ispita de la Insula Iubirii și-a sarbatorit iubita, care a implinit o frumoasa varsta. In plus, aceasta a fost ocazia perfecta de a se afișa impreuna, intr-o ipostaza tandra. Iata ce declarații exclusive a facut Ionuț Gojman pentru Spynews.