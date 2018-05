Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii instantei supreme sunt asteptati sa pronunte joi decizia in dosarul "Turceni - Rovinari", in care sunt judecati pentru fapte de coruptie, in legatura cu incheierea unor contracte de consultanta, fostul premier Victor Ponta, fostul senator PSD Dan Sova si Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea,…

- Șeful Secției a II-a din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, procurorul Marius Bulancea, a clasat la inceputul acestei luni un dosar penal in care vizat de cercetari era guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu. Dosarul penal inchis acum a inceput in octombrie 2016 cand un fost…

- Fostul judecator CCR Toni Grebla ar putea afla, joi, prima decizie in dosarul de corupție, in care este acuzat de mai multe fapte intre care inclusiv intreținerea pretins nelegala a unei ferme de struți. Judecatorii ICCJ au incheiat, in 27 martie, dezbaterile in dosarul de corupție al fostului magistrat…

- Dosarul lui Vlad și Mircea Cosma se rejudeca. Decizie definitiva a ICCJ La termenul din 19 februarie, ultimul din acest dosar, DNA a cerut menținerea pedepsei lui Mircea Cosma, de opt ani de inchisoare cu exedcutare și aplicarea unor pedepse cu executare celorlalți doi inculpați din dosar. Excepție…

- Marti, 20 aprilie, fostul șef al Consiliului Judetean Argeș, Constantin Nicolescu, s-a aflat in fata magistratilor de la Inalta Curte in dosarul in care este acuzat de frauda cu fonduri europene, in cazul reconstructiei a doua poduri din comuna Cateasca. Nicolescu a mai fost condamnat la 7 ani si 8…

- Magistratii au judecat, luni, apelul in dosarul politistului Traian Berbeceanu si al fostilor sai anchetatori de la DIICOT, procurorii Ioan Muresan si Nicolaie Cean si politistul Alin Muntean.

- Conform unor surse demne de incredere, Fane, nimeni altul decat varul lui Florin Vancica, fostul iubit al Roxanei Dobre, a castigat, recent, o suma impresionanta la jocurile de noroc, scrie spynews.ro. Dupa o noapte de povestit nepotilor, controversatul barbat a pus mana pe un milion de euro. Cu…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi nu au putut pune in aplicare mandatul de executare a pedepsei emis pe numele lui Marian Tiuga, fost cumnat al fratilor Corduneanu. Tiuga a fost condamnat la noua ani de inchisoare in dosarul in care Petronel Corduneanu a fost achitat. Desi pedeapsa…