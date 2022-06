Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii de la Tribunalul Constanta s au pronuntat in dosarul nr. 1887 118 2022, aflat pe rolul sectiei de contencios administrativ si fiscal. Servcom Adrian SRL a cerut judecatorilor sa suspende actul administrative HCJ nr. 210 29.09.2021 Judecatorii au decis sa le respinga cererea insa decizia…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, in prezent edil al Sectorului 5, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu tragedia din octombrie 2015 de la clubul Colectiv,…

- Oprit de politisti, un sofer a prezentat la control un permis de conducere falsificat. In prima instanta, Judecatoria Pascani i-a aplicat o pedeapsa cu suspendare, interzicandu-i totodata sa mai conduca. Inculpatul a facut totusi apel: se angajase ca sofer, iar acum judecatorii il lasau fara paine.…

- Judecatorii de la Tribunalul Olt au condamnat la 4 ani, 10 luni si 20 de zile de inchisoare un polițist din cadrul Postului de Poliție Farcașele, Olt. Barbatul este acuzat ca a primt mita 750 de euro pentru a ”aranja” un dosar penal. Pentru ca a susținut ca a intervenit pe langa un procuror, polițistul…

- Judecatorii de laCurtea Suprma au stabilit un nou termen in dosarul in care Elena Udrea, fost consilier prezidential, sef al Cancelariei Prezidentiale, deputat, ministru al turismului si fost ministru al dezvoltarii regionale si turismului, a fost condamnata in prima instanta la opt ani de inchisoare.…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) urmeaza sa pronunte, vineri, sentinta definitiva in dosarul ” Colectiv ”, in care fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat in prima instanta la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in legatura cu tragedia in urma careia…

- Judecatorii din Calafat prelungit mandatul de arestare emis pe numele unui barbat de 34 de ani, din comuna Unirea, trimis in judecata pentru comiterea a patru infractiuni. Potrivit oamenilor legii, barbatul a condus baut si fara permis, a lovit un copil de 13 ani, dupa care a fugit de la locul accidentului.…