Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general intervine și cere masuri urgente impotriva lui Daniel Dinca dupa ce a aresat mai multi jurnalisti marti, la iesirea din sediul CNA. Bogdan Licu a anuntat miercuri ca politistii vor propune ca Daniel Dinca, fiul lui Gheorghe Dinca, sa fie cercetat sub control judiciar. “Este un lucru…

- Procurorul general interimar, Bogdan Licu, a precizat miercuri ca politistii vor propune ca Daniel Dinca, fiul lui Gheorghe Dinca, sa fie cercetat sub control judiciar, dupa ce ar fi agresat mai multi jurnalisti.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, ramane in arest. Magistrații Tribunalului București au decis, in urma cu puțin timp, ca barbatul suspectat ca le-a ucis pe Alexandra Maceșanu și pe Luiza Melencu sa ramana inca 30 de zile in spatele gratiilor.

- Decizie BOMBA a Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care a stat cu echipele de intervenție pana la șase dimineața la poarta lui Gheorghe Dinca, poate reveni in magistratura. Popescu a fost suspendat dupa declanșarea unei anchete disciplinare, in condițiile…

- Decizie surprinzatoare a anchetatorilor din cazul Caracal. La șase luni de la dispariția Luizei Melencu, despre care Gheorghe Dinca a declarat ca a ucis-o, oamenii legii au hotarat sa le cheme la audieri pe colegele Luizei Melencu. Anchetatorii vor sa afle mai multe detalii despre anturajul fetei,…

- Luni, 14 octombrie 2019, anchetatorii care se ocupa de cazul Carcal au adoptat o masura privind locuința din Cracal in care Gheorghe Dinca le-ar fi ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu.

- Analiza comportamentala a lui Gheorghe Dinca va continua saptamana viitoare, cand barbatul este programat pentru o intalnire cu anchetatorii dar si cu specialistii politiei romane in analiza comportamentala pentru o testare poligraf, potrivit RTV.Astfel prcurorii vor sa verifice de ce au aparut…

- "Lui ii placea tineretul, draguța mea" a spus barbatul despre Gheorghe Dinca, filmat cu camera ascunsa. "Are italieni, șmecheri mari" a spus barbatul despre ginerele sau, despre care a marturisit ca știe traseul spre Italia, fiindca il face de 17-18 ani. "Daca te duci in Vicenza, iți…