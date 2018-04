Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza unui glaucom cronic, medicii au fost nevoiti sa ii puna la 14 ani o proteza oculara, insa Raluca a trecut peste acest handicap si a absolvit prima din clasa liceu "Ferdinand", cel mai bun liceu din Bacau. "Dorea sa ajunga un celebru avocat care sa pledeze in procese internationale. De aceea…

- Raluca Maria Patulea a murit dupa ce iubitul ei i-a taiat gatul, cu o singura lovitura de cutit. "Fata a murit extrem de rapid din cauza sangerarii abundente cauzata de taietura adanca. Practic, ucigașul i-a taiat gatul de la o ureche la alta provocand leziuni incompatibile cu viața. Aproximam…

- Medicii legiști de la IML ”Mina Minovici” au efectuat, pe durata mai multor ore, autopsiile cadavrelor celor doi oameni rapuși zilele trecute de libianul Ahmed Othman, individ despre care se spune ca a comis atacurile mortale pe cand era drogat. Iubita sa, Raluca Maria Patulea, a murit dupa ce asasinul…

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Un arab din Sectorul 3 al Capitalei, in varsta de 24 de ani, si-a injunghiat mortal iubita, in varsta de 25 de ani, pe fondul unei neintelegeri. Dupa ce a comis crima, acesta i-a omorat si pisica, apoi a plecat din apartamentul unde a avut loc crima si, la cateva minute distanta, a ucis un vecin, chiar…

