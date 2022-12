Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Dan Pintilie, patronul SC Fireshow SRL Sacalaz, Timisoara, a fost retinut de polițiștii IPJ Buzau, in cadrul operațiunii nationale de combatere a comerțului ilegal cu obiecte pirotehnice „Foc de artificii", scrie evz.ro. Dan Pintilie patronul firmei Fairshow SRL din Sacal ...

- Cata tristețe: A incetat din viața Daniela Șfaițer, soția omului de afaceri Cornel Șfaițer Doliu in familia omului de afaceri Cornel Șfaițer, unul din membrii fondatori ai brandului Voronskaya, un produs al companiei Prodalcom, și una dintre cele mai cunoscute branduri de votca din Romania. In varsta…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat ca in cazul plagiatului ar trebui sa fie toleranta zero si a dat un exemplu, la Stanford, unde exista un cod de onoare si daca un student este prins ca a copiat este exmatriculat. Burduja considera ca in Romania ar trebui reglementat exact ce…

- Romania nu a reușit nici dupa doi ani de zile de la procedurile de achiziție ale vaccinurilor anti-Covid 19 sa rezolve contractele paguboase, ba mai mult statul roman cumpara in continuare vaccinuri, deși romanii au fost codașii UE la imunizare, iar de cealalta parte, bolnavii de cancer sau copiii cu…

- Descinderi acasa la o artista de muzica populara din Gorj! Soțul Lenei Miclauș a fost ridicat de mascați fiind acuzat de braconaj. Mai multe arme au fost ridicate din casa artistei. Soțul cantareței a fost reținut pentru 24 de ore. Sapte persoane au fost retinute intr-un dosar penal de braconaj cinegetic…