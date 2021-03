Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a scos la licitație caietul de sarcini care va stabili populația de rași și pisici salbatice. Aparatorii drepturilor animalelor spun ca proiectul va sta la baza stabilirii cotelor de impușcare a acestor vietați din padurile romanești.Cu toate ca rasul și pisica salbatica sunt protejate…

- Comisiile reunite pentru buget, finante si banci ale Parlamentului au avizat favorabil, vineri, bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) pentru anul 2021, anunța AGERPRES. Deputatii si senatorii din cele doua comisii de specialitate au avizat proiectul cu 42 de voturi "pentru".…

- Comisiile reunite de Mediu ale Parlamentului au avizat pozitiv, joi, bugetul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), cu 25 de voturi "pentru" si 16 "impotriva". Propunerea de buget pentru Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pentru anul 2021 este de 1,409 miliarde de lei credite bugetare,…

- Consiliul General va discuta vineri posibilitatea de preluare a Deltei Vacarești in administrarea municipalitații, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței. Nicușor Dan a anunțat in noiembrie anul ca vrea sa faca un parteneriat cu Guvernul pentru investiții in Parcul Natural…

- Ministerul Mediului a anunțat ca in perioada 6-9 februarie o masa de aer incarcata cu particule de praf de origine sahariana avanseaza spre sudul, centrul și sud-estul Europei, inclusiv deasupra Romaniei. „ Administratia Nationala de Meteorologie RA informeaza ca, in perioada 6 - 9 februarie, circulația…

- In urma cu patru zile, in cadrul emisiunii ”Omul potrivit” cu Adrian Cojocaru de la DigiFM, un ascultator a reproșat modul in care sunt parcate mașinile pe trotuarul din fața sediului Ministerului Mediului. In acest context, Ministerul a acceptat provocarea de a reda trotuarul pietonilor. Intr-o postare…

- Ca urmare a episoadelor din ultimele zile privind creșterile concentrațiilor de PM 10 in București, in anumite intervale orare sau chiar a depașirii mediei zilnice la acest poluant, ministrul mediului, apelor și padurilor, Barna Tanczos, a convocat astazi o intalnire cu instituțiile subordonate Ministerului…

- "Andrei Cazacu a fost numit, astazi, la conducerea AFM, prin decizia prim-ministrului interimar Nicolae Ionel Ciuca, la propunerea ministrului Mircea Fechet", a anuntat Ministerul Mediului, pe pagina de Facebook a institutiei. Conform sursei citate, anterior numirii, Andrei Cazacu a ocupat functia de…