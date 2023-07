Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca, joi, Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov autoritatilor competente ale Romaniei, in executarea mandatului european de arestare. Hotararea nu este definitiva. Alina Gorghiu a facut, joi, precizari legate de situatia persoanelor…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca, joi, Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov autoritatilor competente ale Romaniei. Pe numele acestuia era emis un mandatul european de arestare. Hotararea nu este definitiva Ea a precizat ca atributiile‭ ‬Ministerului‭ ‬Justitiei‭…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu , a anuntat ca, joi, Curtea de Apel din Napoli a dispus predarea lui Darius Valcov autoritatilor competente ale Romaniei, in executarea mandatului european de arestare. Curtea de Apel din Napoli a dispus, joi, predarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța ca o instanța din Italia a decis predarea lui Darius Valcov catre autoritațile din Romania, in baza mandatului european de arestare emis de Tribunalul București. Hotararea Curții de Apel din Napoli nu este insa definitiva, putand fi atacata la Curtea de Casație…

- Curtea de Apel Constanta a respins actiunea deschisa de Asociatia Club Marine Explorer in contradictoriu cu Ministerul Culturii legata de ordinul privind procedura de acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica. Decizia a fost luata de Sectia de Contencios administrativ si fiscal a Curtii…

- Condamnarea lui Gabriel (Puiu) Popoviciu la sapte ani de inchisoare a fost suspendata definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a respins contestatia DNA la decizia luata de Curtea de Apel Bucuresti in urma cu o luna. De asemenea, instanta a mai hotarat rejudecarea cauzei . Inalta Curte…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis astazi ca anularea unui zbor din cauza decesului subit al unui membru al echipajului nu scutește o companie aeriana de obligația de a plati despagubiri pasagerilor daca se inregistreaza intarzieri, potrivit Reuters. Hotararea instanței europene a…

- Darius Valcov s-a adaugat in aceasta saptamana pe lista celor care se adapostesc in Italia pentru a scapa de condamnarea definitiva la inchisoare primita in Romania. In acest context, doi foști miniștri de justiție au cerut autoritaților sa se adreseze instituțiilor europene pentru refuzul Italiei de…