- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, vineri, prin hotarare, lista restricțiilor pe care le propune spre a fi aplicate in urmatoarele 30 de zile, pe intreg teritoriul Romaniei, pentru combaterea pandemiei de Covid-19. Hotararea CNSU va fi inaintata Guvernului interimar care…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a respins propunerea de carantinare a Bucureștiului venita de la Institutul Național de Sanatate Publica. In schimb, se intensifica controalele pentru respectarea masurilor anti-COVID și se va analiza situația epidemiologica pentru propunerea de noi masuri…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, luni, sa solicite ajutor international pentru medicamentul Tocilizumab si pentru concentratoare de oxigen de 10 litri. Stocurile au fost completate prin Mecanismul European de Protectie Civila, dar mai sunt necesare astfel de medicamente…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat luni, intr-o conferința de presa, ca inspectoratele școlare județene vor aproba toate solicitarile venite din partea conducerilor școlilor de a trece in online și a criticat directorii de școli care nu iau propriile decizii privind scenariul in care va…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, joi seara, trimiterea catre Republica Moldova a 100.000 de teste rapide antigen COVID-19. “Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat Hotararea numarul 64 privind acordarea de asistenta internationala pentru Republica Moldova constand…

- Noua lista a statelor cu risc epidemiologic ridicat a intrat in vigoare duminica, astfel ca in zona rosie sunt incluse, intre altele, Turcia, SUA si Israel, iar Olanda si Malta se afla printre tarile care au intrat in zona galbena, dupa scaderea numarului de cazuri de Covid-19. Comitetul National pentru…