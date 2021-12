Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator de instructie din Paris a decis joi stoparea cercetarilor care il vizeaza pe cineastul Luc Besson, acuzat in urma cu trei ani de viol de actrita olandezo-belgiana Sand Van Roy intr-un dosar emblematic pentru miscarea #MeToo, informeaza AFP. Magistratul a respectat solicitarea…

- Fostul președinte argentinian Mauricio Macri a fost acuzat de presupuse acte de spionaj, pe când era șef al statului, asupra familiilor victimelor „San Juan”, un submarin a carui scufundare în 2017 a facut 44 de morți, a anunțat miercuri magistratul însarcinat cu ancheta,…

- Un tanar din Zagra a fost reținut pentru 24 de ore și risca sa ajunga dupa gratii pentru omor, el fiind banuit ca și-ar fi ucis propriul tata. Acesta a sesizat Poliția, joi seara, prin 112 despre faptul ca tatal sau in varsta de 53 de ani se afla in stare de inconștiența, in apropierea locuinței. „Polițiștii…

- Un barbat din județul Suceava a fost gasit mort in propria casa, cu un cuțit infipt in ochi. Barbatul avea pe corp și alte urme de violența, informeaza Monitorulsv.ro . Un barbat, de 63 de ani, din satul Petia, comuna suceveana Bunești, a fost gasit mort in casa, cu un cuțit infipt in ochi. Oamenii…

- Ancheta in cazul incendiului care a izbucnit, joi dimineata, intr-un salon al Sectiei Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, cercetarile vizand mai multe infractiuni, intre care ucidere din culpa, vatamare corporala…

- Un caz tipic de justiție sovietica se intampla la Bacau, iar instituțiile abilitate de la București resping orice sesizare. Unui inculpat i se refuza dreptul la stramutarea procesului Romanii iși mai amintesc despre sutele de mii de tineri, care au protestat in piețele marilor orașe pentru o justiție…