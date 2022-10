Decizia OPEC+ de reducere a producţiei de petrol a amplificat tensiunile dintre Casa Albă şi familia regală a Arabiei Saudite Casa Alba a facut eforturi pentru a preveni reducerea productiei OPEC, au spus aceste surse. Biden spera sa impiedice cresterea din nou a preturilor la benzina din SUA inainte de alegerile intermediare, in care partidul sau democrat se lupta sa mentina controlul asupra Congresului SUA. Washingtonul doreste, de asemenea, sa limiteze veniturile din energie ale Rusiei in timpul razboiului din Ucraina. Administratia americana a facut lobby la OPEC+ timp de mai multe saptamani. In ultimele zile, inalti oficiali americani de la echipele de energie, politica externa si economica si-au indemnat omologii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

