Stiri pe aceeasi tema

- Insula Iubirii, suspendat. Survivor continua in ciuda pandemiei. Ce se intampla in Republica Dominicana! Ca mai peste tot in lume, si in Republica Dominicana s-a declarat stare de urgenta pe fondul pandemiei COVID-19. Ce se va intampla insa, in acest context, cu filmarile de acolo pentru show-uri precum…

- Radu Valcan si echipa de filmare de la „Insula Iubirii“ s-au intors din Republica Dominicana, dupa ce acolo unde urma sa fie filmat sezonul sase al reality show-ului de la Antena 1 s-a declarat stare de urgenta din cauza coronavirusului.

- Toata echipa, inclusiv prezentatorul Radu Valcan, a fost adusa in țara, la doar cateva zile dupa ce au ajuns. In prezent, toți au intrat in izolare la București. Republica Dominicana a fost aleasa special pentru filmarile emisiunii, deoarece nu prezenta un pericol la momentul respectiv. Insula…

- Radu Valcan si echipa de filmare de la "Insula Iubirii" s-au intors din Republica Dominicana, acolo unde urma sa fie filmat sezonul șase al reality show-ului de la Antena 1. Aceasta destinatie a fost aleasa tocmai pentru ca era un loc sigur, fara cazuri confirmate de Covid 19, insa totul s-a schimbat…

- Radu Valcan se intoarce in Romania, dupa ce a filmat timp de cateva saptamani, in Republica Dominicana, pentru show-ul Insula Iubirii. Emisiunea va incepe in curand la Antena 1. Radu Valcan a postat pe contul de socializare, un mesajpentru soția lui, prin care iși anunța venirea in Romania. Cu toate…

- Radu Valcan si echipa de filmare de la Insula Iubirii au ajuns deja in Republica Dominicana, acolo unde se va filma sezonul șase al reality show-ului de la Antena 1. Aceștia ii vor aștepta in zilele ce urmeaza și pe concurenți, dar și pe ispite, sa se alature in cele doua resorturi care ii vor […]

- Antena 1 anunța sezonul 6 din cel mai ravnit reality show va avea un nou loc de filmare, in Republica Dominicana, țara in care filmeaza și Kanal D show-ul Survivor. Doua resorturi vor gazdui ispitele și cuplurile care vor sa-și testeze relația: Las Brisas și La Playa. Citeste si: O noua…

- Au inceput pregatirile pentru cel de al șaselea sezon al emisiunii ”Insula iubirii”, care se va filma de aceasta data in Republica Dominicana. In zilele ce urmeaza, Radu Valcan si echipa de filmare vor ajunge in cele doua complexe care vor gazdui cuplurile concurente. Atat cuplurile, cat și ispitele…