- Eveniment important pentru Otilia Bilionera! Cantareața s-a casatorit cu alesul inimii, Bekir Ali, iar cei doi au spus marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila, in Turcia. Cel care i-a devenit soț a postat o imagine emoționanta pe contul lui personal de Instagram.

- Astazi este o zi mare in Baia Mare. De la ora 13:00, pe Campul Tineretului, primarul Catalin Cherecheș va spune DA in fața ofițerului de stare civila alaturi de aleasa inimii sale, talentata creatoare de moda Tabita Gliga. Ceremonia civila va aduce impreuna nu doar familie și prieteni, ci și toți locuitorii…

- Like Creața a facut primele declarații dupa cununia civila. Vedeta a dezvaluit cand va avea loc nunta cu partenerul ei de viața, dar și cum li s-a schimbat viața de cand au devenit parinți. Cei doi se bucura de o familie implinita impreuna.