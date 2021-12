Stiri pe aceeasi tema

- Ce salariu va avea Cristina Neagu in urmatorii doi ani la CSM București. Declarata cea mai buna handbalista a lumii de 4 ori, jucatoarea de 33 de ani a semnat, miercuri, un nou contract cu echipa Primariei Capitalei. Cristina Neagu joaca la gruparea „Tigroaicelor” din 2017 și va ramane in Liga Florilor…

- Cercetatorul Octavian Jurma susține vineri, intr-o postare pe Facebook, ca, de data aceasta, Raed Arafat are perfecta dreptate și ca nu e cazul sa fim mai relaxați decat restul lumii. Octavian Jurma apreciaza ca „suntem in plin proces de instalare a tiraniei negaționiste și o sa platim un preț mare…

- Doi barbați au blocat traficul pentru a-și cumpara shaorma. Aceștia și-au parcat mașina pe banda de circulație pentru autobuze și l-au amenințat pe șoferul STB care le-a atras atenția. Nesimțirea celor doi barbați a mers și mai departe. Unul dintre ei a lovit autobuzul cu piciorul. Intregul incident a…

- Un nou studiu, prezentat cu ocazia sesiunii anuale a American Heart Association, sugereaza ca exista un risc major de accidente vasculare cerebrale (AVC) in cazul tinerilor fumatori de țigarete electronice, comparativ cu fumatorii de țigari obișnuite. Pentru a ajunge la aceasta concluzie, autorii…

- La Institutul Marius Nasta, din Capitala, din patru pacienti acceptati pentru a fi tratati in Germania, doar doi vor pleca, deoarece in cazul celorlalti rudele s-au opus. In cazul unui tanar apropiatii nu au acceptat transferul la Hamburg deoarece cred ca acolo se vor face experimente pe el.

- Doar pe hartie sunt respectate restricțiile impotriva raspandirii noului coronavirus. Deși autoritațile au decis ca, accesul in localuri este permis doar cu certificat Covid, de aceasta masura nu țin cont atat unii patroni, cat și vizitatori. O echipa de filmare TV6 s-au convins de…

- CSM Bucuresti, campioana Romaniei la handbal feminin, a invins duminica, in deplasare, formatia germana Borussia Dortmund, scor 25-22 (12-11), in grupa A a Ligii Campionilor. Este a doua victorie a echipei bucureștene in ediția de anul acesta a competiției europene. Partida, caștigata la o diferența…

- Cei mai mulți batrani nu sunt luați in evidența și nu au acces la ajutoarele pe care le-ar putea obține din partea statului, a declarat joi ministrul Muncii, Raluca Turcan. In Romania sunt 3,8 milioane de persoane varstnice de peste 65 de ani, adica 17,3% din populatia tarii. „Doar 1,3%, adica doar…