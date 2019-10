Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a fost sancționat, marți, de polițiștii locali din Targu-Jiu, dupa ce și-a parcat mașina intr-un loc nepermis. El a primit o amenda de 290 de lei inainte sa inceapa procesul in care este acuzat de instigare la dare și luare de mita,…

- Procesul fostului consilier de stat al premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a inceput, marți, cu o intarziere de peste cinci ore. Dosarul fostului ministru al Finanțelor era programat de la ora 11.00, insa magistrații Tribunalului Gorj au audiat mai multe persoane intr-o alta cauza.…

- In prima instanta, fostul consilier al premierului Viorica Dancila fusese condamnat la opt ani de inchisoare cu executare. Darius Valcov a fost condamnat, in 8 februarie 2018, de un complet de trei judecatori la opt ani de inchisoare pentru trafic de influenta si spalare de bani, in legatura…

- Procesul final al celor cinci suspecți in cazul atentatelor de pe 11 septembrie 2001 din Statele Unite, aflați in acest moment incarcerați la Guantanamo, va avea loc in 2021, la aproape doua decenii de la atacurile de la World Trade Center, a informat The New York Times, citat de France 24.Astfel,…

- Alexandru Coita, numit in urma cu doua saptamani in postul de consilier onorific al premierului Viorica Dancila, a anuntat ca i-a trimis sefei Executivului demisia sa din aceasta functie.

- Magistrații Tribunalului Gorj au verificat, joi, masurile preventive dispuse in cazul tanarului din Targu-Jiu, Gheorghe Dumitru Hagi, suspectat ca ar fi vandut droguri in Gorj. Instanța a decis ca inculpatul sa ramana dupa gratii in timpul procesului. „Constata legalitatea si temeinicia…

- Alexandru Ion Coita a fost numit, luni, consilier onorific al premierului Viorica Dancila."Se acorda lui Alexandru Ion Coita calitatea de consilier onorific al prim-ministrului. Activitatea acestuia este neremunerata", se arata intr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, luni,…